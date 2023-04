Ancona, scuole Podesti ferite dal sisma: niente demolizione. Si va verso il ripristino in sicurezza

ANCONA Il destino della scuola media Podesti di via Urbino sembra propendere per un ripristino in tempi celeri così da permettere ai 250 alunni di rientrare in sicurezza nello stabile. Infatti delle tre scuole colpite dal sisma, la Podesti è subito apparsa la più danneggiate.

Il ripristino

Tanto da ipotizzarne la demolizione e la ricostruzione. «Ma ad oggi la scelta più probabile è un intervento di ripristino e messa in sicurezza dell'edificio», sono le informazioni che filtrano dal Comune. In modo da permettere agli studenti, attualmente dislocati alla Tommaseo in via Fanti, di fare rientro nelle aule. Le altre due scuole maggiormente lesionate sono le medie del Pinocchio e la materna XXV Aprile. Per gli alunni di via della Madonnetta è valsa la formula mixata: 140 di 6 classi sono andati alla Falcone, in piazza Salvo D'Acquisto, gli altri 23 alla Montagnola. Le condizioni in cui versa la media del Pinocchio sono comunque meno critiche rispetto alla Podesti. I tecnici hanno potuto stabilire che i danni provocati dal sisma hanno interessato una parete divisoria tra la palestra e i locali della scuola. Un danno non così eccessivo da far propendere per decisioni drastiche sulle sorti dello stabile. In ogni caso il Comune ha previsto i lavori per la sistemazione della parete che saranno ultimati nel mese di settembre. Mentre per i 67 bambini della materna di via Michelangelo Buonarroti la destinazione è stata nei tre locali della vicina scuola dell'infanzia di via Verne.