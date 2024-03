ANCONA È stata inaugurata in pompa magna nel giugno del 2019 per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. Struttura all’avanguardia, green e antisismica, doveva rappresentare un punto di riferimento per tutte le famiglie gravitanti attorno all’area di Palombina. E invece, sembra che il prossimo anno la scuola primaria Mercantini sarà privata della prima classe. Il motivo? Starebbe nella carenza di iscritti: poco meno di dieci bimbi che, attraverso i loro genitori, hanno fatto domanda.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Altro che lingua morta: per 337 liceali delle Marche il greco è un marchio di qualità



La comunicazione



È per mail e telefonicamente che la dirigenza della scuola ha avvisato le famiglie della mancata attivazione della prima classe. «Vista l’assegnazione delle classi prime da parte dell’Ufficio scolastico Regionale, si comunica che per l’a.s. 2024/2025 non sarà attivata la classe prima a tempo 27 ore settimanali» si legge nella mail. Pertanto è possibile spostare gli alunni nelle classi a tempo antimeridiano di 27 ore nelle scuole primarie Alighieri o Don Milani o a tempo pieno nelle stesse scuole». Ovvero, nei plessi di Torrette e Collemarino: non una grande distanza chilometrica dalla Mercantini, ma sufficiente a far storcere il naso ai genitori che hanno iscritto i propri figli nella struttura di Palombina.



Le famiglie, mostrando il loro disappunto, hanno scritto una mail inviata alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Ancona nord, all’Ufficio scolastico regionale, al Comune di Ancona e per conoscenza al tribunale di corso Mazzini e alla Corte dei Conti. «La comunicazione - si legge nella missiva - ha destabilizzato la serenità familiare non solo degli scriventi ma anche degli stessi alunni, tenendo conto che alcuni hanno anche fratelli/sorelle che già frequentano il medesimo istituto». E ancora: «Non si comprende la non scelta di non formare la classe presso l’edificio Mercantini considerando che tale struttura è considerata all’avanguardia su più fronti». I numeri: a livello antisismico la scuola - che al piano terra ospita l’asilo Sirenetta - appartiene alla classe 4 con una vita nominale di oltre 100 anni. La struttura ha il riscaldamento con la pompa di calore e l’illuminazione a led con regolazione del flusso luminoso in base alla luce esterna: il tutto alimentato con il fotovoltaico. Un tesoro che rischia di non essere utilizzato e che stando ai genitori potrebbe rappresentare «un possibile danno erariale». Le famiglie chiedono di poter «rivalutare la scelta della non attivazione». Il Comune, tramite l’assessore alle Politiche Educative Antonella Andreoli, ha già «preso contatti con l’Ufficio scolastico regionale per capire meglio la situazione».