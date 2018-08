Scattano gli interventi di derattizzazione in centro alla stazione e Brecce Bianche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Oggi nel quartiere della stazione, in centro e nell’area di via Togliatti-Brecce Bianche saranno effettuati interventi di derattizzazione e disinfestazione larvicida. «Anche ad agosto si effettuano gli interventi generali di derattizzazione (mensili) e di disinfestazione larvicida (mensili) del territorio comunale e delle strutture comunali - si legge in una nota - attraverso personale appositamente riconoscibile della società incaricata Quark di Jesi. In caso di maltempo gli interventi saranno rimandati ad altra data. Gli incaricati deve apporre o aggiornare idonee etichette autoadesive per informare i cittadini in merito al tipo di intervento effettuato( derattizzazione e/o disinfestazione ) e alla data di intervento. Oggetto di Intervento sono le caditoie stradali (o erogatori esterni in zone non servite da pubblica fognatura) dell’intero territorio comunale urbano che comprende circa 500 vie oltre ai centri urbani frazionali del Comune».