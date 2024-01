ANCONA - Notte di paura in corso Carlo Alberto, dove una persona al culmine di una lite e successiva fuga è stata investita da un’auto. Attorno a mezzanotte si sarebbe scatenato un parapiglia e al termine della zuffa uno straniero tra i 30 e 35 anni, in stato di agitazione dovuta forse all’assunzione di alcol, avrebbe all’improvviso attraversato la strada inseguito da altri soggetti. Arrivato al centro della carreggiata, è stata falciato da un’auto. Nonostante il tentativo di frenata e la velocità ridotta, il conducente non è riuscito ad evitarlo.

Dopo un volo di qualche metro, l’uomo è finito in terra privo di sensi. I primi soccorsi sono stati portati dal conducente della vettura, molto provato. Numerose le chiamate al 112, sul posto oltre all’automedica del 118 è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona partito dalla vicina sede di via Ragusa. Le condizioni dello straniero sono apparse subito gravi. Stabilizzato il quadro clinico, è scattato il trasferimento al pronto soccorso di Torrette. Il paziente è stato trasportato dalla Croce Gialla, ed è arrivato all’ospedale privo di conoscenza. Le sue condizioni sono gravi a causa di un trauma cranico. In corso Carlo Alberto per i rilievi di legge e la viabilità è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Ancona. Gli agenti cercheranno di ricostruire l’accaduto: le persone che inseguivano il ferito si sono allontanate dopo l’investimento facendo perdere le proprie tracce. Le telecamere presenti in zona potrebbero aiutare gli inquirenti per capire come realmente si sono svolti i fatti.