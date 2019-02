Ruba gli integratori e prende a botte il vigilante: arrestato e condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il ladro salutista voleva svignarsela con gli integratori di omega 3 nascosti sotto la giacca, senza pagare un centesimo. Quando è stato scoperto, ha picchiato l’addetto alla sicurezza nel tentativo di scappare. Ci ha pensato la polizia ad arrestarlo. Ora passerà dei guai un 48enne anconetano, disoccupato, già conosciuto per piccoli precedenti, finito in manette per una bravata che si è trasformata in rapina.Il valore della merce che ha cercato di rubare ammontava a pochi euro, ma il giudice, nell’udienza di convalida di ieri, ha accettato il patteggiamento a 22 mesi di detenzione, disponendo però la sospensione della pena e rimettendolo in libertà.