Ruba i gioielli all'anziana vicina di casa e li vende al Compro oro: denunciata

ANCONA – Ruba i gioielli all’anziana vicina di casa e li rivende al Compro Oro: denunciata una 48enne.Una casalinga di 78 anni si è ritrovata senza i suoi preziosi, dopo aver ricevuto, per una visita di cortesia, una vicina di casa 48 enne. Pensava che il legame fosse sincero e dunque non aveva esitato ad aprire all'amica le porte della sua abitazione, ma solo quando l'ospite è andata via la padrona di casa si è accorta che mancavano alcuni gioielli, per un valore complessivo di duemila euro circa.Dopo la denuncia ai carabinieri, fin da subito il sospetto che l'autore del furto potesse essere individuato nell'ospite è stato forte, gli infissi e la porta d’ingresso della casa, infatti, non presentavano segni di scasso e mai la vittima aveva trovato disordine tra le sue cose. Gli investigatori hanno imboccato subito la via giusta: in soli due giorni hanno scoperto che la vicina di casa si era presentata in un negozio di «compro oro» per vendere alcuni gioielli.La donna ha messo a segno il colpo, ma non è riuscita a coprire le prove del misfatto. Il passaggio della ragazza nel punto vendita è, infatti, testimoniato dal registro delle vendite e dal ritrovamento di quasi tutta la refurtiva. I monili che il commerciante ha ritirato e che i Carabinieri hanno trovato corrispondono alla descrizione dei gioielli rubati, alcune collane ed un anello, alla padrona di casa. La donna 48enne, quindi, è tata denunciata e dovrà rispondere del reato di furto in abitazione.