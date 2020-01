Ancona, ruba il bancomat, preleva e gioca alla sala scommesse: badante denunciata

ANCONA - Sfila il bancomat al figlio della vecchietta che assiste a fa sparire oltre 2mila euro in appena tre giorni: denunciata badante “infedele”. Si tratta di una 49enne campana residente a Falconara, finita al centro degli accertamenti eseguiti dai carabinieri di Collemarino. La donna, licenziata in tronco dopo la scoperta degli ammanchi, è stata denunciata per il reato di utilizzo indebito di carte di credito. All’inizio del mese scorso avrebbe usato il bancomat per fare 4 prelievi da 500 euro ciascuno e per una puntatina da 100 euro in una sala scommesse del Piano.

L’indagine dei militari è partita dopo la denuncia sporta dal figlio dell’anziana di 94 anni che la badante assisteva quotidianamente. L’uomo, un 55enne operaio che vive con la madre e la moglie in un appartamento di Torrette, si era rivolto ai carabinieri dopo aver constato il furto del bancomat e un buco da 2100 euro sul conto corrente. Dagli accertamenti eseguiti, soprattutto grazie alle immagini delle telecamere del bancomat dove la 49enne aveva prelevato i contanti, gli investigatori sono riusciti a ricostruire i movimenti della badante.

