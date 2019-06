Ragazza cade dallo scooter â€‹per una buca e striscia per 60 metri sull'asfalto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Per colpa di una buca, ha rischiato grosso una ragazza di 18 anni questa mattina introno alle 10. In sella al suo scooter, da Falconara viaggiava verso Ancona, non si è accorta di un avvallamento o comunque non ha potuto schivarlo. Ci è finita dentro con la ruota anteriore. Il sobbalzo le ha fatto perdere il controllo dello scooter e lei è volata sull’asfalto disastrato, strisciando per 60 metri. Violentissimo l’impatto. Subito gli automobilisti di passaggio hanno bloccato il traffico e allertato il 118 che sul posto ha inviato l’automedica. La ragazza è rimasta sempre cosciente, ma non ricordava nulla dell’accaduto, anche per lo choc. Era tutta insanguinata per via delle abrasioni. E’ arrivata al pronto soccorso del vicino ospedale regionale in codice rosso con sospette fratture e politraumi, ma non è in pericolo di vita.