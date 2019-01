Pugni dopo l'epulsione: due â€‹mesi di squalifica al baby calciatore

di Stefano Rispoli

ANCONA - Settanta giorni d’esilio dai campi di calcio. Due mesi e spiccioli per riflettere sulla follia compiuta domenica scorsa quando un cartellino rosso gli ha fatto perdere la testa, al punto da picchiare un avversario. Squalifica fino al 10 aprile 2019: è la punizione che il giudice sportivo ha inflitto al 17enne tunisino della Juniores del Loreto. Sul finire del match di Osimo Stazione (perso 1-0, risultato omologato) «a gioco fermo, in occasione di una rimessa laterale» si legge nella sentenza, «ha colpito da tergo con un pugno al volto un calciatore avversario che cadeva a terra esanime. Prima di uscire, si avvicinava alla panchina locale per insultare i suoi componenti. Il calciatore colpito, che sanguinava abbondantemente, veniva trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso».