ANCONA - Sono giorni di passione in via Conca. Ieri le prove di carico per il ponte pedonale, ora i lavori alla condotta idrica che serve l’ospedale, quindi tra una quindicina di giorni partirà il cantiere per il rifacimento del manto stradale. E intanto, a causa della chiusura della principale arteria di Torrette per tutta la giornata di ieri, si sono registrati disagi per il traffico: un camion, mentre svoltava obbligatoriamente in via Metauro, è rimasto incastrato all’angolo, mandando in tilt la circolazione sulla Flaminia.

Le verifiche



Per quanto riguarda i lavori sul ponte, ieri sono state eseguite le prove di carico per testare la tenuta del sovrappasso che consentirà alle persone di raggiungere l’ospedale dal parcheggio di via Metauro, senza rischiare la vita con l’attraversamento pedonale. Un’operazione, in totale, da circa 800mila euro. Il test è andato bene, ora l’ingegnere incaricato depositerà la relazione di collaudo statico al genio civile. Nel frattempo, verrà assemblata la torre-ascensore per favorire il trasporto dei disabili. «I lavori dovrebbero concludersi a fine maggio - spiega l’assessore Paolo Manarini - ma l’ascensore dovrà essere collaudato dall’Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi, ndr). In attesa di ricevere l’autorizzazione, potremmo decidere comunque di aprire comunque il ponte, tra un paio di mesi, anche senza poter utilizzare l’elevatore.



Gli interventi



Ma le opere in via Conca non sono certo finite qui. Ora partirà un intervento da parte di VivaServizi per la sostituzione della condotta dell’acqua che alimenta l’ospedale regionale. Per il lavoro ci vorranno almeno 15 giorni. E l’intervento precederà il cantiere per il rifacimento dell’asfalto, lungo un tratto della dissestata via Conca, proprio in corrispondenza del nuovo ponte pedonale. Si tratta di una manutenzione intensiva, visto che si scaverà a fondo per rifare non solo l’asfalto-groviera, ma anche la fondazione della strada: un’opera finanziata per 900mila euro lordi. Le condizioni della strada, ormai, sono pietose: si sono aperte buche ovunque a causa del continuo passaggio dei mezzi pesanti su una strada che era stata rifatta appena cinque anni fa.



L’incidente



Via Conca è rimasta chiusa per buona parte della giornata di ieri per le prove di carico del ponte pedonale. Strade alternative per auto e mezzi pesanti, costretti - per andare a prendere la Variante - a imboccare via Metauro. La viabilità rivoluzionata ha però creato qualche problema a un Tir che è rimasto incastrato all’incrocio tra la Flaminia e via Metauro, danneggiando un cartello stradale. La stazza non ha consentito al mezzo di girare in maniera agevole. Anzi, ci ha messo alcuni minuti per fare manovra, mandando in tilt la viabilità della Flaminia, con la creazione di file ed inevitabili disagi per gli automobilisti. Alla fine, il camionista è riuscito a imboccare la strada anche grazie alle indicazioni e agli aiuti dei passanti che ieri mattina si sono trovati testimoni, loro malgrado, della scena.