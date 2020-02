Profugo blocca il ladro dopo il furto al market: giovane nigeriano afferra per la cinta il fuggiasco e lo fa denunciare

ANCONA - «Lasciami stare... io sono tuo amico». Confidava probabilmente in una malintesa solidarietà fra immigrati, il giovane nordafricano che nel primo pomeriggio di mercoledì cercava di scappare dopo aver rubato quattro bottiglie di vodka da un supermercato di Torrette. Ma il ragazzo nigeriano che lo tratteneva per la cinta non ha mollato la presa, ha resistito ai tentativi del ladro di liberarsi con calci e pugni e lo ha riportato all’interno del grande magazzino, convincendolo con le buone a riconsegnare i liquori che aveva nascosto in uno zainetto senza pagarli alla cassa.

Il ventenne profugo nigeriano, Osasu Igbinoghodua,da qualche mese in Italia con un regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, mercoledì intorno alle ore 13 era nel parcheggio del supermarket per rimediare qualche euro dai carrelli del supermercato, aiutando i clienti a caricare la spesa in auto. Ha sentito l’allarme delle barriere anti-taccheggio e subito dopo ha visto un ragazzo magrebino uscire di corsa con uno zainetto in spalla. Intuito che aveva rubato qualcosa, il nigeriano si è messo all’inseguimento del ladro, l’ha rincorso fino alla stazione di Torrette e l’ha fermato per farlo tornare indietro e restituire la refurtiva. Ma il giovane nordafricano non voleva saperne. «Siamo amici, lasciami stare», cercava anzi di convincere l’altro immigrato, che lo tratteneva per la cinghia dei pantaloni, a rendersi in qualche modo complice e mollarlo. Inutile. Ne è seguita allora una breve collutazione, ma la prestanza fisica del nigeriano ha avuto la meglio.

Il ladro è stato riportato nel supermarket, solo che appena ha riconsegnato le bottiglie al personale è scappato da un’uscita laterale. Ma non l’ha fatta franca, perché Osasu poi aiutato i poliziotti delle Volanti, subiti accorsi, a rintracciare il magrebino e denunciarlo a piede libero. Tanto che ieri la questura riconosceva in una nota l’aiuto dato dal profugo agli agenti e sottolineava il «bel gesto da parte del giovane nigeriano».

