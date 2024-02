ANCONA - In cella nascondeva cellulare, caricabatterie e due sim: patteggia detenuto di Montacuto. Ieri mattina il procedimento che ha visto sotto accusa una sardo di 50 anni è finito nell’aula presieduta dal gup Francesca De Palma.

L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Cutrona, ha patteggiato un anno, convertendo la reclusione in una pena pecuniaria del valore di 1.825 euro. Il detenuto, in carcere per un cumulo pene rifilate per essere stato un appartenente alla criminalità organizzata, al momento del sequestro dei dispositivi elettronici si trovava in uno stato di semi-libertà, con il permesso di poter andare a lavorare e tornare in cella alla fine del turno.

APPROFONDIMENTI CALCIO VIOLENTO La partita si scalda a Collemarino e finisce in rissa: colpito al volto, un giocatore finisce al pronto soccorso. Al campo arriva la polizia

Il cellulare gli era stato sequestrato dagli agenti della Polizia Penitenziaria nel dicembre del 2022 durante un normale controllo operato all’interno della casa circondariale. Gli operatori avevano visto dei caricabatterie vicino al letto del detenuto, per cui si erano insospettiti.

Perquisendo la cella della sezione della semi-libertà, erano saltati fuori gli altri dispositivi. In particolare, gli agenti avevano ispezionato il bagno in comune, rinvenendo un cellulare di marca Oppo all’interno della tasca dell’accappatoio. Nel telefono c’erano inserite due sim, entrambe attive. Tutto il materiale illecito era stato sequestrato dagli agenti della Penitenziaria e per il detenuto era scattata la denuncia con l’accusa di accesso indebito ai dispositivi idonei alla comunicazione. Ieri mattina la fine del procedimento con la decisione di patteggiare la pena davanti al gup. Stando a quanto rilevato nel corso delle indagini, il cellulare finito sotto sequestro sarebbe stato utilizzato dal 50enne per comunicare con la fidanzata.