​La primavera arriva l'8 gennaio: sole, parcheggi pieni e centro affollato ad Ancona ma non solo

ANCONA- E' solo l'8 gennaio ma quella che si respirava questa mattina nel centro di Ancona è già un'aria primaverile. Non tanto per il clima, che resta comunque rigido, quanto più per la mattinata estremamente soleggiata di cui hanno potuto beneficiare gli anconetani.

Parcheggi pieni e centro affollato

Parcheggi pieni nel centro storico, in particolare nella zona del Passetto, e la possibilità di beneficiare ancora delle installazioni natalizie per l'ultimo weekend delle festività. Tante le famiglie che hanno preso d'assalto le vie del centro, rifugiandosi anche all'interno dei negozi per qualche regalo last minute. Ancona non è stata l'unica città a raccontare di una "primavera anticipata". Anche a Pesaro e San Benedetto del Tronto si segnalano le medesime situazioni.