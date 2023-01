Meteo, da domenica cambia tutto: pioggia, neve e vento. Torna il maltempo, le previsioni

Dopo un inizio dell'anno temperato su tutto lo stivale, il weekend dell'Epifania in Italia sarà all'insegna del maltempo. La prima perturbazione dell'anno, infatti, è pronta a colpire il Bel Paese tra la giornata di domenica 8 e lunedì 9 gennaio. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche si abbatterà prima sul Nord Italia, per poi estendersi a tutte le regioni.

Le previsioni meteo

Secondo quanto riportato da 3BMeteo, l'alta pressione si ritirirerà dall'Italia lasciando spazio a una forte perturbazione collegata ad un vortice ciclonico che viaggerà in direzione delle regioni del Nord. La parte più attiva del peggioramento entrerà nel vivo già dalla mattinata di domenica a carico delle regioni di Nordovest ed in particolare su Liguria e bassa Lombardia dove ci attendiamo piogge a tratti anche moderate sotto un deciso rinforzo dei venti di Libeccio. Deboli piogge si spingeranno inoltre verso i comparti più settentrionali della Toscana. Ecco nel dettaglio la situazione prevista per i prossimi giorni.

Sabato 7 gennaio

Molte nubi saranno presenti tra Nord e Centro Italia con deboli piogge entro sera su Val Padana Centro-occidentale, Liguria Centro-orientale e alta Toscana. Più asciutto altrove con schiarite maggiori sulle regioni meridionali, soleggiato sulle Alpi. Nebbia a banchi sulla Pianura Padana, specie nella prima parte del giorno. Temperature che non subiranno variazioni, sempre oltre la media del periodo. Ventilazione da Sud-Sudovest in leggero rinforzo sui bacini occidentali.

Domenica 8 gennaio

Piogge e rovesci su tutto il Nord e sulla Toscana con episodi temporaleschi tra Levante ligure e Versilia. Entro sera precipitazioni che coinvolgeranno anche Sardegna, Lazio, Umbria e Abruzzo interno. Attenzione lungo i corsi d'acqua tra le province di Genova e La Spezia. Maggiori schiarite al Sud e sul medio-basso Adriatico. Nevicate sulle Alpi oltre i 1000-1200m, sopra i 1500-1600 sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature massime in calo al Nord comprese tra 7 e 11°C, stazionarie altrove, in rialzo sul versante adriatico con picchi di 16-18°C tra Marche e Puglia. Ventilazione da Sud-Sudovest in netto rinforzo, con raffiche fino a 60-80 km/h la sera su mar Ligure, alto Tirreno e crinali appenninici.

Lunedì 9 gennaio

Perturbazione che si sposta verso Est con maggior coinvolgimento del Triveneto e del Centro-Sud italiano. Possibili temporali al mattino su Friuli, Lazio e Campania, dal pomeriggio su Cilento, Nord della Calabria, Sicilia e Puglia. Fenomeni localmente intensi, attenzione. Instabile anche su Romagna, Marche e Appennino centrale dove nevicherà oltre i 1500-1600m. Schiarite dal pomeriggio al Nord-Ovest con precipitazioni nevose oltre i 700-900m sulle Alpi confinali occidentali e sulle Dolomiti. A fine peggioramento gli accumuli pluviometrici totali potrebbero superare gli 80mm sulle aree dell'alto Tirreno, sul Friuli e sul basso Tirreno. Temperature ancora oltre la media ovunque, massime di 16-18°C su adriatiche e Centro-Sud. Più fresco al Nord, valori massimi compresi tra 9 e 14°C. Vento burrascoso dai quadranti occidentali, raffiche anche oltre gli 80 km/h su mar Ligure e medio-basso Tirreno. Mareggiate sulle coste esposte.

Martedì 10 gennaio

Residua instabilità al Sud con rovesci sparsi e qualche temporale sulla Puglia. Neve a partire dai 900-1000m. Soleggiato altrove, nevischio sulle Alpi confinali Valdostane.