Prima gli insulti poi la lite per un cane che abbaiava Due uomini in ospedale

ANCONA - Rissa tra condomini ieri sera intorno alle 22,30 in via Tarantelli: due cittadini peruviani di 49 e 31 anni sono stati portati in ospedale: sul posto la polizia, i carabinieri, la Croce Rossa e due automediche. Il diverbio dovrebbe essere nato stando alle prime notizia da un cane che abbaiava. Insulti e minacce, prima le parole e poi la collutazione con i due peruviani portati in ospedale con un codice di media gravità.