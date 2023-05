​Ancona, una presunta foto non autorizzata e scoppia la rissa sull'autobus: serve la polizia per placare due uomini

ANCONA- Una foto, peraltro mai scattata, non gradita e subito si scatena la rissa sull'autobus sedata solo dall'intervento dei poliziotti. E' quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri, ad Ancona, in via Flaminia con gli agenti allertati dal conducente di un bus che quotidianamente percorre quella tratta.

La violenza

Ad alzare la voce e azzuffarsi sono stati due uomini, entrambi di nazionalità straniera, che sono stati identificati. Un 37enne era stato accusato dall'altro (un 30enne) di averlo fotografato senza autorizzazione e da lì ne sarebbe nato un diverbio. Solo quando i poliziotti hanno controllato il cellulare era emerso come la difesa dell'uomo fosse veritiera. Sul posto anche il 118 che è intervenuto per curare un piccolo taglio sulla falange del dito medio sinistro del 37enne.