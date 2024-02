ANCONA - Contenere il danno; essere al fianco del 14enne precipitato dal terzo piano dello scientifico Savoia, la scuola che dirige. Maria Alessandra Bertini cammina in equilibrio sul filo di demarcazione tra emozione e responsabilità. La sua corsa al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, dove il ragazzino è stato trasportato, dà il peso specifico del ruolo che ricopre. Nella sala d’attesa, nel tempo che la separa dall’incontro con i genitori del suo studente, non si sottrae alla pressione mediatica. «È vigile - rassicura se stessa e chi la circonda - e ha riferito ai sanitari quello che è successo». La preside, in una frase, scioglie il nodo più stretto, la paura che quel gesto potesse essere fatale.

APPROFONDIMENTI IL COMMENTO Il terrore del votaccio fa studiare o umilia? LE FOTO Dramma al liceo scientifico Savoia, studente precipita dal terzo piano. E' in prognosi riservata IL VIDEO Studente precipitato dal terzo piano del Liceo, parla la preside

«Le sue condizioni sono migliori del previsto». Sul particolare che un brutto voto abbia potuto scatenare l’imponderabile non indugia, lo risolve con un «non so» di circostanza. Subito lo converte in una condizione positiva: «So che ha ricevuto la pagella, il documento di valutazione, pochi giorni fa e che non ha neppure un’insufficienza». Sollecita il salto logico: «Nulla che potesse far pensare a un gesto legato all’apprendimento scolastico».

Il destino

Ricompone, la preside, l’istante dell’incredulità. Viviseziona i momenti, concitati, che hanno spezzato quelli che sarebbero dovuti essere della levità: «Era appena suonata la campanella che segna l’inizio dell’intervallo e tutti i compagni e la docente erano ancora in classe». Testimoni, loro, di quel destino che si sarebbe potuto interrompere: hanno visto il ragazzo avvicinarsi alla finestra dell’aula e precipitare di sotto. «Ero lì - riprende a raccontare la Bertini - il ragazzino era disteso sul terreno umido, il che ha attutito l’impatto. Ho subito chiamato il 118, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco». Da lì in poi dipana le coordinate in direzione Torrette.

La sequenza

Contiene il danno, mitiga la sequenza causa-effetto. «La classe di cui fa parte il 14enne è tranquilla e molto positiva dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati». Riafferra il bandolo dei suoi doveri: «Abbiamo immediatamente attivato il servizio di consulenza psicologica dell’ospedale materno infantile Salesi, la psicologa ha già preso in carico gli alunni». Imprime il ritmo, per allontanare lo spettro del trauma. «Concorderemo un cronoprogramma di incontri, perché i ragazzi debbono essere supportati anche da esperti esterni». Sfuma sulla commozione: «Tutta la comunità scolastica è sconvolta».

Lo torna a dire, come fosse una ossessione: «È avvenuto in classe, durante la terza ora, erano presenti i compagni e la professoressa. Improvvisamente è caduto». Attorno a lei, in ospedale, la filiera della solidarietà si compatta negli sguardi degli assessori Antonella Andreoli, delle Politiche educative, Manuela Caucci, Servizi sociali e welfare, Marco Battino, Politiche giovanili, con loro il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale delle Marche, Donatella D’Amico. Arriva il messaggio di vicinanza del sindaco Daniele Silvetti. Soprattutto, è il tempo dell’essere al fianco.