Pregiudicato sorpreso dai poliziotti a guidare la moto con la patente sospesa

ANCONA - La scorsa notte le Volanti della Polizia di Stato, durante il servizio di pattugliamento e controllo del territorio, nel transitare in via Flavia notavano un motoveicolo in marcia con a bordo due giovani che per le circostanze di tempo e di luogo apparivano sospetti. I poliziotti decidevano dunque di procedere a controllo che consentiva di accertare che uno dei due, entrambi 24enni, risultava gravato da un Avviso Orale messo dal Questore di Ancona, nonché da un Divieto di accedere a pubblici esercizi o locali pubblici del centro città (D.A.C.U.R.) emesso dal Questore di Ancona, e della durata di 1 anno.

Lo stesso, risultava altresì’ gravato da numerosi precedenti e pregiudizi di Polizia inerenti alle sostanze stupefacenti, reati contro la persona ed il patrimonio, resistenza, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché sanzionato molteplici volte per ubriachezza e per guida in stato di ebbrezza. Ad esplicita richiesta di esibire la patente di guida, il ragazzo riferiva di non possederla perché gli era stata ritirata dalla Polizia Stradale a seguito di sanzione per guida in stato di ebbrezza.

Tenuto conto di quanto appreso dal controllo si provvedeva denunciare il ragazzo per guida con patente sospesa, e inoltre, si provvedeva a redigere verbale per la revoca della patente con contestuale fermo amministrativo del mezzo.