Assortimento di droghe, una raffica di giovani segnalati in tutta la provincia

FERMO - Raffica di controlli antidroga dei carabinieri con numerosi giovani stranieri segnalati fra Lido Tre Archi e Porto San Giorgio dopo essere stati sorpresi in possesso di piccole quantità di hashish. Si tratta di marocchini, egiziani e turchi. Fra loro spicca il marocchino pizzicato a Porto San Giorgio con circa 7 grammi di cocaina e una fiala di metadone.

A Massa Fermana invece, segnalato un altro giovane marocchino aveva un grammo di hashish: in questo caso il giovane ha subito anche il ritiro della patente. Nel corso del servizio i militari del Radiomobile della Compagnia di Fermo, a Rapagnano, hanno controllato e segnalato quale assuntore di stupefacenti anche un altro egiziano, poco più che ventenne, che aveva un grammo di hashish.

I militari di Falerone hanno segnalato un giovane ventenne di Macerata che era in possesso di circa 2 grammi di cocaina e altrettanti di hashish, mentre a Rapagnano i carabinieri del Radiomobile di Montegiorgio hanno bloccato un giovane indiano in compagnia di un uomo di Macerata: a bordo dell’auto sono stati trovati pochi grammi di eroina. Sono stati segnalati e avviate le procedure per il ritiro della patente di guida.

Infine, patente ritirata per guida sotto l’influenza di droga per un cinquantenne di Ascoli, controllato dai carabinieri del Radiomobile di Fermo in seguito a un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto. Patente ritirata anche ad Amandola e denuncia per guida in stato di ebrezza per un 40enne di Comunanza, positivo all’alcoltest.