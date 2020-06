Colpo di calore, ragazza accusa un malore mentre si diverte con il sup

ANCONA - Si stava divertendo con il sup a Portonovo quando all'improvviso ha avuto un malore. I primi soccorsi ad una ragazza sono stati portati direttamente in mare dalla barca di Salvamento di Portonovo che ha trasportato la giovane al molo. Sul posto la Croce Gialla di Ancona ma la donna che nel frattempo si era ripresa dal colpo di calore ha preferito non ricorrere alle cure dei sanitari all'ospedale di Torrette. Sulla barca da soccorso erano presenti il pilota e quattro soccorritori.

