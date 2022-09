Torna l'Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo sarà ad ottobre al porto di Ancona

ANCONA - Dopo tre anni di assenza, torna al porto di Ancona l'Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. Il veliero della Marina MIlitare sarà nel capoluogo dorico il 12 e il 13 ottobre. L'Amerigo Vespucci è partita da Livorno il 2 luglio per la Campagna d'Istruzione 2022 con gli allievi della prima classe dell'Accademia Navale. Da due mesi sta toccando i principali porti italiani in un tour che terminerà a La Spezia il 29 ottobre. Risale al 2019 l'ultima toccata del veliero al porto di Ancona. Rimase ancorato alla banchina uno dello scalo dal 4 al 9 ottobre. E fu festa grande per la città, con code interminabili di visitatori, venuti anche da fuori regione per amminare la nave più bella del mondo.