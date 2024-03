ANCONA - I portici di piazza Cavour a caccia di riscatto. L’amministrazione comunale mette a segno un passaggio fondamentale: «La convenzione con i privati si farà» annuncia l’assessore al Decoro urbano Daniele Berardinelli, coadiuvato nell’operazione dai consiglieri comunali Teodoro Buontempo e Carla Mazzanti. La pulizia delle colonne e del passaggio ad uso pubblico era rimasta appesa ad un protocollo d’intesa con i privati. Accordo per mettere in regola l’erogazione di contributi al fine di agevolare i proprietari degli immobili nella smacchiatura delle facciate deturpate da graffiti e scritte. «Abbiamo incontrato tutti gli amministratori di condominio interessati - ha spiegato Berardinelli - e sono stati fissati i termini portanti della convenzione che vedrà la luce entro la primavera».

I punti chiave

Il primo punto: la ripartizione degli oneri contributivi. «La divisione sarà 70-30» annuncia Berardinelli. Dove il 30% della spesa sarà in capo al Comune «con un tetto massimo di 3mila euro per singolo intervento» prosegue l’assessore. Almeno questo sulla base di un simile protocollo d’intesa approntato dal Comune di Macerata per la stessa questione. «Dettagli che dobbiamo ancora definire - precisa Berardinelli -, ma l’indirizzo è quello». Altro tema esplicitato nell’ipotesi di documento: la lotta all’invasione dei piccioni. Le reti protettive issate all’alto delle colonne non bastano ad evitare il problema. A terra si sono depositati strati di guano. Un’immagine indecorosa per la porta di accesso al corso principale. Il Comune, dunque, ha pronta la soluzione. «Dissuasori elettrici a bassa tensione per evitare che i piccioni si appoggino» spiega Berardinelli. I tecnici comunali stanno attendendo i preventivi per dare seguito all’investimento. Infine il trattamento anti graffiti. Più o meno lo stesso che Berardinelli ha messo in atto in alcuni edifici pubblici tra via XXIX Settembre e piazza Roma. «Verrà utilizzata una vernice al quarzo dello stesso colore delle colonne e delle facciate degli edifici - spiega l’assessore - che permette l’applicazione di una pellicola protettiva che rende più semplice un’eventuale seconda pulizia qualora i writers dovessero colpire ancora». Con quella speciale vernice basterebbe addirittura un panno imbevuto di alcol per risolvere il problema. Insomma i punti chiave dell’accordo sono stati formulati. Non resta che trascrivere quanto previsto. Un ultimo confronto con gli amministratori di condominio a cui verrà sottoposto il testo ufficiale e poi via libera alla sigla della convenzione.

L’iter

«Fatte le necessarie limature verrà formalizzato l’accordo - afferma il consigliere Buontempo -. Da lì in avanti il Comune dovrà intervenire, per mettere la sua parte economica dopo che ogni condominio avrà deliberato le diverse attività». Tre mesi di attesa per realizzare l’intesa tra pubblico e privati, ma alla fine l’elaborato sta per essere partorito. Ora, però, bisognerà velocizzare l’iter di richiesta per l’erogazione del contributo. Quei portici devono uscire dal degrado. E al più presto.

