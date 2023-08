Valori alti alla prova dell'etilometro, addio patente. In preda alla rabbia minaccia i poliziotti

ANCONA - Nella nottata di venerdì, alle ore 2.55 circa nei pressi di piazza Ugo Bassi, durante un normale ed ordinario servizio di pattugliamento e di controllo del territorio, gli operatori di Polizia procedevano al controllo di un veicolo sospetto.

Il conducente, camerunese di circa 40 anni, all'atto del controllo emanava forte alito vinoso, linguaggio sconnesso e tono di voce senza motivo alto, lasciando presagire che lo stesso avesse potuto assumere sostanze alcoliche. Pertanto l'uomo veniva sottoposto all'accertamento del tasso alcolemico a mezzo di etilometro che dava esito positivo. Il soggetto, superava i limiti previsti e, pertanto veniva sanzionato amministrativamente per la violazione di cui all'art. 186 co. 2 lett.

a C.d.S., con ritiro della patente.

Durante tutta la durata del controllo, l'uomo appariva insofferente alla presenza degli operatori di Polizia, mostrandosi ostil e, negando di aver assunto alcolici. Dopo aver appreso che sarebbe stato sanzionato, in preda all'ira dava in escandescenza, gridando, aggredendo verbalmente e minacciando gli operatori di Polizia, al fine di riavere indietro la propria patente. A seguito di ciò, il soggetto veniva deferito anche per minaccia a pubblico ufficiale.