Ancona, ubriaco cerca di eludere un controllo ma inciampa e cade, l'amico ha l'hashish: denunciati

ANCONA - Ubriaco tenta di evitare controlli della polizia, ma in cimpa e cade, mettendo nei gauai anche l'amico che ha in tasca dell'hashish: entrambi denunciati.

Colto da malore in casa, il padre lo trova morto nella camera da letto

È uno dei risultati dei controlli disposti durante i weekend dal Questore Capocasa nelle zone del centro cittadino in occasione del Carnevale. Ieri sono stati denunciatii due giovani stranieri, entrambi di origine marocchina di circa 21 e 22 anni. Entrambi, venivano fermati poiché uno dei due, nel tentativo di eludere il controllo, cercava di allontanarsi ed inciampava nel marciapiede, cadendo a terra nei pressi della fermata dell'autobus. In palese stato di alterazione psico fisica veniva denunciato per ubriachezza molesta. L'altro giovane con lui veniva invece trovato in possesso di 1.6 gr di hashish che nascondeva all'interno della tasca dei pantaloni.