ANCONA - Il pomeriggio di sballo alcolico finisce male per due ragazze minorenni. Una portata all’ospedale in codice giallo, l’altra recuperata da un familiare. Ma la scena è stata piuttosto forte, in stile “Noi ragazzi dello Zoo di Berlino” anche se per fortuna la sostanza in circolo nel corpo delle due giovani non era così devastante come quella raccontata nel celebre film.

La scena

Nel tardo pomeriggio di martedì, intorno alle 19,30, una donna ha sceso le scale dei bagni pubblici di piazza Roma. Una volta davanti alla toilette ha provato ad aprire la porta per entrare, ma dall’interno ha sentito qualcosa che opponeva resistenza. Ha chiesto se ci fosse qualcuno, se andasse tutto bene. Nessuna risposta. Solo un ostacolo che impediva alla donna di aprire del tutto la porta del bagno. A quel punto ha spinto con forza fino a riuscire ad aprirsi un varco e quello che ha visto l’ha lasciata completamente attonita. A terra, prive di sensi, accasciate accanto ai sanitari, due ragazze minorenni. Subito la donna ha allertato i soccorsi. Sul posto una pattuglia della polizia e un mezzo del 118. Le due ragazze si erano sentite male dopo un pomeriggio di bevute. Avevano ingurgitato una quantità di alcol talmente esagerata da farle svenire. Il personale medico del 118 è intervenuto prontamente prestando i primi soccorsi sul posto.

I soccorsi

Per una delle due è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dove è arrivata in codice giallo di media gravità. Mentre l’altra, le cui condizioni erano migliori, è stata recuperata da un familiare e riportata nella propria abitazione. Probabilmente si è trattato solo di una bravata, ma considerata la giovane età e le condizioni in cui le due ragazze erano ridotte, sarebbe potuto succedere anche qualcosa di più grave. La diffusione dell’alcol tra i minori purtroppo è un fenomeno in crescita che non va sottovalutato.