Ancona, una palma piomba a terra: passante sfiorato a piazza Cavour

ANCONA - Pomeriggio di paura in, per una palma che è crollata a terra ed ha sfiorato una persona. Sul posto, lanciato l'allarme, si è subito portata una pattuglia dei vigili urbani per ripristinare le condizioni di sicurezza. Gli agenti della polizia locale hanno transennato la zona dove la pianta è piombata sul selciato, avvolgendo con la sua mole una panchina. Se la palma piegata su se stessa ha ceduto, anche altre sembrano non godere di ottima salute, tanto da perdere pezzi. Insomma piovono pericoli nella centralissima piazza Cavour.