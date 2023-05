Ancona, pescano 6mila ricci di mare al porto: bombole sequestrate e multe per migliaia di euro

ANCONA - Sorpresi dalla Guradia di Finanza a pescare ricci di mare sulla scogliera frangiflutti del porto di Ancona, ci rimettono il pescato, l'attrezzatura e dovranno agare una multa a tre zeri.

Disordini al match Ancona-Olbia, puniti anche i tifosi ospiti: ora i Daspo sono 10

La pesca del riccio di mare è vietata in tutta Italia a maggio e giugno, mentre la pratica sportica ha severi limiti. Non si possono, infatti, utilizzare attrezzature da sub, non si possono commercializzare i prodotti pescati e non si possono prelevare più di 50 ricci di mare (Paracentrotus Lividus) a testa. Ma i due pescatori di frodo sorpresi ieri notte, oltre ad usare le bombole, di ricci ne evavano pescati ben 6mila. Che sono stati immediatamente liberati, ai due pescatori sono state sequestrate le bombole ed elevate sanzioni per circa 4mila euro.