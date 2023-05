Disordini al match Ancona-Olbia, puniti anche i tifosi ospiti: ora i Daspo sono 10

ANCONA - Disordini alla partita di calcio Ancona-Olbia del febbraio scorso, dopo quelli per i tifosi dorici arrivano altrettanti (5) Daspo anche per i supporter sardi.

Il Questore di Ancona, Dr. Cesare Capocasa ha infatti firmato - ai sensi dell’art. 6 Legge nr. 401 del 13 dicembre 1989 e successive modificazioni – cinque ulteriori provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi del territorio nazionale, ove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, compresa la squadra nazionale di calcio.

I cinque Daspo sono stati disposti nei confronti di tifosi dell’Olbia, residenti nel capoluogo sardo, italiani, di età compresa tra i 25 e 53 anni.

Durante la fase dell’afflusso allo stadio, avevano acceso in segno di sfida un artifizio nel parcheggio del “Del Conero”, cui seguiva un contatto repentino con la tifoseria locale ultras infastidita dal gesto. Dalle immagini registrate ed estrapolate dalla Polizia Scientifica i tifosi sono stati successivamente identificati e da Personale delle Digos di Olbia e Ancona e quindi deferiti alla Procura della Repubblica di Ancona. Per 3 di loro il divieto è valdio un anno, per uno due anni e per l'ultimo, recidivo, cinque.