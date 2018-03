Una giovane mamma rischia di partorire in casa Scatta il piano d'emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una giovane mamma ha rischiato di partorire in casa. L’allarme è scattato ieri mattina verso le 10 in via Torresi. Una 23enne ha chiesto aiuto al 118 quando ha capito che il parto stava avvenendo in anticipo rispetto a quanto programmato. Nell’appartamento sono arrivati gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l’automedica del 118 e il medico ha subito capito che non c’era da perdere un attimo. Così la ragazza è stata fatta salire in ambulanza ed è stato attivato il protocollo d’urgenza-emergenza con il trasporto immediato della giovane in sala parto al Salesi. In pochi minuti la bambina è venuta alla luce. Sia la neonata che la mamma godono di ottima salute.