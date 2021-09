«Appena parte il treno mi butto sotto». Momenti di terrore vissuti alla stazione ferroviaria

ANCONA - Momenti concitati quelli vissuti ieri sera intorno alle 20,30 alla stazione ferroviaria di Ancona dove un uomo di 52 della provincia di Chieti in stato di agitazione ha avvertito il capotreno che si sarebbe buttato tra i binari subito dopo lo start. Non ne voleva sapere l'uomo abruzzese, il treno è rimasto fermo per qualche minuto con gli agenti della Polfer che sono intervenuti per tranquillizzarlo poi grazie all'intervento della Croce Gialla il 52enne è stato portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA