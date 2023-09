Torna la nuotata di Mezzavalle: una domenica dedicata al mare

ANCONA - Torna, domani mattina (domenica 3 settembre) la nuotata di Mezzavalle. Un evento, organizzato dal Comitato Mezzavalle Libera, giunto alla sedicesima edizione che si svolge tradizionalmente durante l’estate quest’anno spostata alla prima domenica di settembre (partenza alle 10,45 nel tratto di spiaggia davanti i bagni), che ha sempre avuto lo scopo di tenere viva l’attenzione sulle problematiche legate alla fruizione della splendida baia naturale del Conero anconetano.

La nuotata di Mezzavalle

Manifestazione non agonistica, realizzata in collaborazione con la Vela Nuoto Ancona, nata per rimarcare il diritto dei bagnanti a nuotare in sicurezza nella fascia di 300 metri dalla riva interdetta alla navigazione e per sensibilizzare la comunità locale ed i turisti sulla necessità di mantenere la spiaggia pulita, sicura e libera.

Quest’anno in particolare la campagna comunicazionale degli organizzatori vuole richiamare l’attenzione sui danni procurati all’ambiente naturale, genere umano compreso, dai mozziconi lasciati in spiaggia o buttati a mare. Un mozzicone di sigaretta, ammonisce il Comitato Mezzavalle Libera, abbandonato nel terreno impiega circa 2 anni per degradarsi naturalmente, in mare dai 2 ai 5 anni. Degradandosi il mozzicone emana sostanze tossiche che inquinano la terra, i fiumi ed i mari e tutti gli esseri viventi, uomo compreso. «Lasciamo in spiaggia solo le nostre ombre» l’invito del Comitato. Prima della pandemia alla nuotata partecipavano anche 150 persone. Quest’anno gli organizzatori sperano di avvicinarsi ai 100 iscritti.