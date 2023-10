Notte bianca ad Ancona, bus navetta gratis e parcheggi aperti fino a mezzanotte: il piano viabilità

ANCONA - In vista della Notte bianca 2023 che si svolgerà ad Ancona sabato 7 ottobre, l'Amministrazione comunale ha strutturato un piano del Trasporto pubblico locale e della sosta nei parcheggi, finalizzato a garantire a tutti l'accesso al centro città e, contemporaneamente, a ridurre gli impatti dovuti al traffico privato in centro. Saranno quindi predisposti servizi di trasporto pubblico dedicati e sarà potenziata l'offerta di sosta nei parcheggi di scambio e di attestazione.

BUS NAVETTA GRATUITI PER LA NOTTE BIANCA

Per quanto riguarda i bus navetta, gratuiti, sarà predisposto un servizio dallo Stadio del Conero a piazza Cavour (linea rossa), con transito e fermate intermedie sui parcheggi via Ranieri, cimitero di Tavernelle e via Bocconi nei pressi della galleria, e viceversa, a partire dalle 16,40 del 7 ottobre, fino alle 2,30.

Sarà inoltre predisposto un servizio di bus navetta da piazza Ugo Bassi a piazza Cavour (linea blu), con transito e fermate intermedie in via Giordano Bruno presso i Salesiani, in piazza Rosselli/stazione ferroviaria, via Marconi/park Archi, via Marconi/rotatoria, piazza Kennedy e piazza Roma, e viceversa, a partire dalle 16,00 fino alle 2,05.

PARCHEGGI APERTI FINO A MEZZANOTTE

Per i parcheggi è stato richiesto alla Società M&P di garantire il prolungamento dell’orario di apertura di Archi, Traiano, Cialdini e, previa intesa con il soggetto proprietario, anche del parcheggio Umberto I, fino alla mezzanotte.

L'uscita sarà sempre garantita dalla cassa automatica.

Tutte le informazioni aggiornate su navette e parcheggi, con grafiche interattive, saranno pubblicate nell'apposita sezione dedicata alla Notte Bianca 2023, raggiungibile dall'home page del sito istituzionale del Comune di Ancona www.comuneancona.it .