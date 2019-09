Le nonnine fiutano l'inganno â€‹e mettono in fuga le due truffatrici

di Claudio Comorato

ANCONA -Tre tentativi di raggiri nel giro di poche ore venerdì ad Ancona. Ad agire una coppia composta da due donne, entrambe di nazionalità italiana una di 50 anni circa, l’altra più giovane, a bordo di una Fiat di color beige. La coppia ha avvicinato due ultraottantenni: una al Monumento, lungo il viale della Vittoria; l’altra in via del Cardeto.Per stabilire il contatto hanno raccontato una storia quanto mai assurda: «Ho gli operai in casa per dei lavori, con i tempi che corrono avrei bisogno di una persona di fiducia come lei per custodire dei gioielli. Ma deve sistemarli vicino ai suoi oggetti preziosi». Un copione recitato alla perfezione ma le due donne non sono cadute nel tranello.