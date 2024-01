ANCONA Biciclette e monopattini elettrici parcheggiati come se nulla fosse nell’area del porto antico. I più “attenti” utilizzano le mura come sostegno per i mezzi. Altri li abbandonano dove possono. Una pessima prassi di cui si era già a conoscenza, tanto che è stata emanata un’ordinanza che vieta l’ingresso al porto antico con bici e monopattini ad eccezione dei dipendenti della Fincantieri che hanno un’apposita area riservata all’interno dell’area cantieristica. Ma a segnalare la cattiva abitudine di alcuni furbetti è stata una nostra lettrice che ha voluto portare all’attenzione dei cittadini una situazione a cui va posto un freno.

Le competenze

Immaginare un’area parking per bici e monopattini all’interno del porto antico? Alla domanda il presidente dell’autorità portuale, Vincenzo Garofalo, chiude ogni possibilità. «Non è possibile - replica -, così andremmo ad incentivare l’utilizzo di questi mezzi dentro il porto. L’ordinanza parla chiaro: né bici né monopattini, tranne i dipendenti della Fincantieri». Garofalo delimita anche le azioni di competenza dell’autorità portuale: «Mica possiamo fare interventi di polizia, per questo c’è la capitaneria di porto a cui farò presente il problema». Quindi si preannuncia una stretta ulteriore tramite un incremento dei controlli. Soprattutto in vista dell’allestimento dell’arena spettacoli per l’estate. «La settimana prossima mi incontrerò con il presidente Garofalo - annuncia l’assessore ai Grandi eventi, Angelo Eliantonio - proprio per discutere sulla questione degli spettacoli al porto antico». L’intesa tra Comune e autorità portuale c’è. Ora si tratta solo di individuare l’area esatta in cui posizionare il palco con annesso spazio per la platea.

Le ipotesi

Garofalo aveva già dato l’ok per la zona della Fontana dei Due Soli. «Abbiamo formulato due ipotesi - spiega Eliantonio - una è quella vicino alla fontana, l’altra è sul molo Rizzo». I tempi sono stretti. «Dobbiamo velocizzare la pratica perché gli organizzatori hanno bisogno di chiudere le programmazioni a stretto giro». Dunque la settimana prossima il summit, poi il via all’iter burocratico per definire tutti gli aspetti e i dettagli. Me se per i concerti il percorso è ormai delineato, per fare un po’ d’ordine sulle modalità di accesso al porto bisognerà riconsiderare le misure di controllo.