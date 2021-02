Spazzaneve in azione nelle frazioni. Ridotte alcune linee bus. Ad Arcevia 20 centimetri di neve. Disagi nella Valmusone

ANCONA - Linee bus riviste e corrette per la nevicata su Ancona. Mezzi spargisale in azione sin dall'alba per salare tutte le principali direttrici per garantire la circolazione con attenzione particolare alle strade delle frazioni collinari. Tutte le strade sono attualmente percorribili con gomme termiche. Circolazione ridotta anche a seguito della decisione di ieri del sindaco di chiudere le scuole. Nel Fabrianese segnalati mezzi in difficoltà in particolare nell'area del valico di Fossato di Vico, le scuole sono rimaste aperte. Nella Valmusone disagi nelle frazioni collinari. Nella Vallesina la situazione per ora è regolare. Ad Arcevia rilevati 20 centimetri di neve.

