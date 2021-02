Effetto Burian sulla provincia di Macerata. neve e scuole chiuse in molti centri

MACERATA - Provincia di Macerata sotto la neve in queste ore e disagi alla circolazione soprattutto in alcune strade secondarie. In moltissimi comuni scuole chiuse. L'allerta meteo era stata annunciata nelle scorse ore ed effettivamente questa mattina molte zone del Maceratese si sono risvegliate nella morsa del ghiaccio e del gelo.

Molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole: oltre a Tolentino e Camerino, anche Caldarola, Civitanova Alta (al Porto sono aperte), a Potenza Picena (aperte a Porto Potenza), Morrovalle, Montecosaro, Montelupone, Monte San Giusto, Recanati, Mogliano, Serrapetrona, Belforte del Chienti, Montecassiano, Cingoli, San Severino Marche, Petriolo, Loro Piceno, Appignano, Mogliano. Diversi anche gli interventi dei vigili del fuoco per soccorrere automobilisti rimasti in panne per via del ghiaccio.

