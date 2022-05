Ambulanze storiche e antiche barelle, un museo della Croce Gialla all'ex Centrale del Latte: lo stabilimento fantasma tornerà a vivere

ANCONA - Un museo della Croce Gialla all’ex Centrale del Latte. Ad annunciare la decisione, l’assessore Stefano Foresi nell’ambito dei festeggiamenti patronali. «La Croce Gialla è un pezzo di storia della città e come tale va tutelata per tutto quello che ha fatto in questi 122 anni - ha rivelato Foresi alla folla presente in piazza Cavour per la presentazione della tradizionale Tombola di San Ciriaco-. Nei giorni scorsi abbiamo fatto un sopralluogo per visionare i locali che si trovano in via Esino. C’è l’interesse da entrambe le parti per realizzare questo museo».



Dal 2005 l’edificio fantasma di Torrette versa in stato di abbandono. È saltato l’accordo tra Comune e Provincia (proprietaria dell’immobile) per la permuta con l’ex liceo scientifico Savoia, che prevedeva di trasformare l’ex Centrale del Latte in un campus scolastico al servizio degli studenti dell’Itis Volterra e del Nautico. Inserito nel piano delle alienazioni (per 1,7 milioni), ora il Comune valuta di cedere il vecchio stabilimento all’Erap per creare alloggi di edilizia residenziale pubblica e negozi di vicinato.



Ma in attesa di scrivere il suo futuro, l’ex Centrale del Latte si sta tramutando nella casa dell’associazionismo: qui sono alloggiate la Vab (Vigilanza antincendio boschivo) e la Misericordia Onlus. Ma presto qui troverà spazio anche un museo della Croce Gialla di Ancona. La notizia è stata accolta con entusiasmo dall’associazione che vede realizzarsi un sogno perché avrà uno spazio in cui conservare materiale di estremo valore, come barelle a spalla datate 1900 (venivano trainate a spinta o agganciate ai cavalli), antichi camici, una culla degli anni ‘50 e due ambulanze degli anni ‘60, oggi custodite nella sede di via Ragusa. Grazie alla Fiera di San Ciriaco e alla generosità degli anconetani, alla Croce Gialla sono state donate due ambulanze e un mezzo storico è stato restaurato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA