Il questore Cracovia: «Divertitevi pure, ma niente sconti sulle regole»

di Emanuele Coppari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Divertitevi pure, ma nessuno sconto sulle regole". E' questa la sintesi del pensiero del questiore Claudio Cracovia sul tema caldissimo della movida anonetana.Questore Cracovia. Dopo il crocevia Corinaldo, svago e sicurezza sembrano due rette parallele. Ma è possibile divertirsi rispettando le regole?«Sì. Ma la rincorsa frenetica può condurre a dimenticarle. Si è affermata la tendenza di fare intrattenimento in locali che non sono stati realizzati per certe manifestazioni. C’è stata una proliferazione e una corsa all’emulazione, dando la falsa sensazione che se ti vuoi divertire devi trasgredire, invece devi seguire le regole».