Addio a Marco Bernacchia, una vita per i giovani e il calcio: la Figc piange il "professore", per vent'anni alla guida del settore scolastico

ANCONA – Il calcio e la scuola piangono la morte del professor Marco Bernacchia, 74 anni, ex insegnante di educazione fisica e per un ventennio presidente regionale del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Marche. Nel 2008 si candidò per sfidare Paolo Cellini alla guida della Federazione calcistica regionale, ma non riuscì ad avere la meglio nel confronto. Una vita dedicata ai giovani e allo sport, la sua. A causa di problemi di salute, era ricoverato all'ospedale di Jesi: questa mattina il decesso, a seguito di gravi complicazioni.

Lascia la moglie Alda e i figli Bernardo e Beatrice. I funerali si terranno giovedì (19 maggio) alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione a Camerano.

