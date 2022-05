Perde a causa di una buca il controllo dello scooter e vola a terra: donna di 50 anni riporta vaste ferite al volto

ANCONA - Stava percorrendo in sella al suo scooter via delle Tavernelle quando all'incrocio con via Petrarca ha improvvisamento perso il controllo del mezzo a causa di una buca ed è volata a terra. Immediato l'intervento della Croce Gialla che ha soccorso una donna di 50 anni per poi portarla per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette con una vasta ferita al volto. Sul posto anche la polizia municipale.

Ultimo aggiornamento: 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA