Addio a Raffaella De Sciciolo, era la prof di matematica più amata: il mondo della scuola è in lutto

ANCONA - Raffaella De Scisciolo, una delle prof più amate, se n’è andata a 94 anni. Docente alle medie Donatello, ha lasciato un’eredità inestimabile di conoscenza e un ricordo indelebile. «Una collega meravigliosa, bravissima, competente e innovativa, animata da profonda passione». Così la ricorda la prof Oliva Sori, che per anni ha lavorato assieme a lei. «Era molto rigorosa – hanno scritto gli ex allievi delle Donatello – e chiedeva impegno serio e costante, come il suo, unito all’entusiasmo e alla carica affettiva. Non accettava discriminazioni: ogni alunno poteva crescere in conoscenze e la sua fiducia era contagiosa. Da vera educatrice, ci ha insegnato a non gettare mai la spugna». Colleghi ed ex alunni, con i nipoti Rita e Francesco, i cugini e i pronipoti, le daranno l’estremo saluto oggi alle 15,30 alla Misericordia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA