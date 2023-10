Morta Lorenza Cingoli, autrice di Rai Kids: di origine marchigiana è stata un riferimento per i programmi dedicati ai bambini

ANCONA - I suoi programmi hanno divertito ed educato intere generazioni e continueranno a farlo anche nel futuro ricordando il suo entusiasmo, la sua grande personalità e la cura che metteva in tutti i progetti dedicati ai più piccoli. Rai Kids e tutta la comunità della tv per ragazzi italiana piange in queste ore la scomparsa di Lorenza Cingoli, di origine marchigiana ma praticamente da sempre vissuta a Milano.

Addio a Lorenza Cingoli, autrice di programmi per bambini: aveva 58 anni

Lorenza era nata ad Ancona il 13 marzo 1965 ed è stata autrice di trasmissioni che hanno segnato la storia della Tv per ragazzi come L' Albero Azzurro e La Melevisione. Ma si è distinta anche nel ruolo di sceneggiatrice di film, come il cartoon «Johan Padan a la descoverta de le Americhe» insieme a Dario Fo, o come il lungometraggio «Berni e il giovane faraone», ambientato nelle sale del Museo Egizio di Torino, insieme a Martina Forti, oltre che di serie di fiction per ragazzi e soprattutto di libri e racconti per giovani e giovanissimi.

Fino a questi ultimi mesi di lavoro per la scrittura del programma «Calzino», la sede Rai di Torino è stata la sua «casa», il luogo dell'impegno e del confronto, il luogo delle amicizie e delle collaborazioni.

Lorenza Cingoli era laureata in Storia moderna e contemporanea (Università Statale, Milano), ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia economica (Università Bocconi, Milano): nel 1992 inizia a scrivere per la televisione e crea il suo primo personaggio, un coniglio gigante, pupazzo testimonial della piccola rete televisiva Junior Tv.