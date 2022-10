​Ancona, frontale tra due auto: conducente salvato dai Vigili del Fuoco

ANCONA- E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina (21 ottobre) intorno alle 10.45, per un incidente dalle parti del Comune di Monte Roberto (AN) in località Ponte Magno sulla Strada Provinciale n.9



La dinamica

Due auto si sono scontrate frontalmente tra loro e i pompieri, in collaborazione con i sanitari del 118, hanno provveduto ad estrarre uno dei conducenti dalla propria vettura con l'utilizzo di tecniche specifiche. I tre occupanti sono stati poi trasportati al Pronto Soccorso per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri.