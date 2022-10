Valeria Baldini trovata morta in casa a Senigallia, il marito agli arresti domiciliari: Marino Giuliani è accusato di omicidio preterintenzionale

SENIGALLIA - Marino Giuliani, il 79enne marito della 77enne Valeria Baldini - trovata morta questa mattina in casa (probabilmente) soffocata - è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio preterintenzionale. È stato interrogato dal pm Andrea Laurino nella caserma di Senigallia, si è mostrato collaborativo.

Rilasciato il figlio 50enne

L'uomo avrebbe ammesso di aver messo le mani sulla bocca della moglie, malata di Alzheimer, mentre facevano colazione in cucina, nella loro casa in Strada della foresta a Senigallia, per farla smettere di gridare. Dunque, l’avrebbe soffocata involontariamente. Rilasciato il figlio 50enne della coppia, che in quel momento dormiva nella sua stanza.