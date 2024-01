La condanna diventa definitiva, in carcere un cittadino ucraino di 34 anni

ANCONA - Obiettivo sicurezza: nella giornata di ieri poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona, hanno condotto in carcere un cittadino ucraino di 34 anni, già pregiudicato, residente ad Ancona.



L’uomo, condotto a Montacuto, dovrà espiare la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione oltre alla pena pecuniaria di 12.000 euro per essere stato sorpreso ed arrestato in flagranza nel 2022 ad Ancona dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile dorica, con 130 grammi di cocaina e 300 grammi di eroina, in concorso con altro soggetto.

All’epoca dell’arresto, dopo la convalida del provvedimento precautelare, era stato collocato in carcere in regime di custodia cautelare e, successivamente, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, infine, sottoposto all’obbligo di firma ad orari stabili, presso la Questura.

Nel maggio 2023, a seguito di patteggiamento della pena, veniva condannato all’espiazione della pena residua e, ieri mattina, divenuta definitiva la sentenza di condanna, veniva raggiunto dai poliziotti nel proprio domicilio e ricollocato in carcere. Durante il periodo di libertà, era stato sottoposto all’avviso orale disposto dal Questore che non gli aveva permesso di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto.