ANCONA - Fumo e schiamazzi al posto di film e pop corn. Segnali di vita - ma non quelli sperati - arrivano dal Mister Oz, dove un gruppo di ragazzini ha preso possesso del cortile esterno del cinema abbandonato, trasformato in un luogo di sballo. Sigarette, patatine e birre, in attesa del veglione.

L’intrusione

A terra, alcuni strumenti utilizzati per tagliare le reti di recinzione e pure quella termosaldata che protegge la porta antipanico d’accesso all’immobile-fantasma di via Damiano Chiesa, alle spalle dello stadio Dorico che si avvia verso la conclusione del maxi-restyling: storie contrapposte di rinascita e abbandono, nel cuore del rione Adriatico. Sono stati i residenti a segnalare alla polizia l’intrusione dei ragazzini molesti nell’area (privata) del vecchio cinema, chiuso dal 2011. Gli agenti delle Volanti, intervenuti venerdì notte, hanno notato il gruppetto di giovani che, dopo essersi arrampicati su un casotto in cemento, avevano oltrepassato la recinzione per fare festa nell’area dell’ex multisala. Hanno tentato di nascondersi. Uno di loro, però, è rimasto seduto su un muretto, accanto al cinema. Si è mostrato piuttosto nervoso quando gli agenti gli hanno chiesto che cosa ci facesse lì. Ma alla fine ha ammesso: insieme agli amici, aveva scavalcato la recinzione per tentare di introdursi all’interno dello stabile horror. Un modo come un altro - devono aver pensato - per ammazzare la noia e trascorrere in modo alternativo il venerdì sera. Ci hanno pensato le Volanti a bloccare sul nascere il loro progetto di perlustrare abusivamente i meandri delle sale che un tempo, all’ombra di cult movie e colossal hollywoodiani, proponevano al pubblico film d’essai. Insieme agli utensili usati per scardinare reti metalliche e porte, sono stati trovati i responsabili del blitz: 7 adolescenti, tutti anconetani e minorenni, che alla fine si sono presentati spontaneamente ai poliziotti. Mentre la scritta “The end” scorreva sulla bravata, in questura sono stati convocati i loro genitori, a cui sono stati affidati.

La storia

Ora si attende solo la denuncia da parte della proprietà per l’occupazione abusiva dell’immobile, passato alla storia come primo multisala della città, inaugurato nel 1998 sulle ceneri dell’ex cinema Salotto, chiuso nel 2011 per una controversia legale tra la vecchia società proprietaria (la Clemi) e l’allora gestore (Fausto Mondaini) e poi venduto all’asta 4 anni fa per 520mila euro a una società immobiliare di Camerata Picena. Il progetto di riqualificazione prevedeva la realizzazione di uffici, appartamenti, un’autorimessa da 360 mq e di un negozio da 200 mq, per un investimento di un milione e mezzo. Ma al Comune, incredibilmente, non è mai arrivata alcuna richiesta a costruire. E il Mister Oz resta nel limbo dell’abbandono.