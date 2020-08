​Miracolo a Portonovo: dopo tanti giorni di tutto esaurito c’è posto al parcheggio

ANCONA - Disco verde. Dopo giorni e giorni di rosso fisso il pannello che indica la situazione nei parcheggi a valle di Portonovo ha mostrato un duplice verde (sia in quello della torre che del lago grande). Questa la situazione alle 11 di mattina di ieri, gli altri giorni già poco dopo le 8 c’era il tutto esaurito, anche se più tardi è ritornato il rosso. Segno che il sold out si sta allentando e la baia, seppure sempre piena di gente nelle spiagge libere e negli stabilimenti, torna ad essere vivibile. Questa in corso, peraltro, è la seconda e ultima settimana in cui vige la prenotazione giornaliera nelle spiagge libere, Mezzavalle, che anche ieri era gremita di gente, poi tutto ritornerà libero. Da notare che a Portonovo sono apparsi gli stranieri, segnale importante che lascia prevedere un allungamento della stagione anche a settembre. Giornata caratterizzata dal mare mosso e dall’attento controllo dei bagnini che hanno monitorato con attenzione la situazione, scrutando in mare per prevenire pericoli. In tanti si sono avventurati fra le onde nonostante la bandiera rossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA