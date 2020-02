Minaccia la gente all'ospedale brandendo un grosso rame: extracomunitario di 27 anni fermato e denunciato

ANCONA - Allarme: ieri omeriggio, verso le ore 14.45, perveniva al 113 della Questura di Ancona una chiamata da parte di un passante che segnalava un individuo “armato” di un grosso ramo a forma di “Y”, che, con fare minaccioso, tentava di fermare gli automobilisti in transito nel nosocomio.



Nel giro di poco secondi giungevano sul posto gli agenti delle Volanti i quali, unitamente ai colleghi del Posto di Polizia dell’ospedale, fermavano il soggetto che, nel frattempo, si era spostato nella adiacente zona verde.



Nell’occasione i polizotti appuravano che l’individuo, uno studente universitario di 27 anni, extracomunitario, aveva "spaventato" alcuni automobilisti di passaggio ponendosi sulla sede stradale al loro passaggio costringendoli fermarsi in quanto brandiva il ramo nei loro confronti senza, peraltro, alcun motivo.



Il giovane, che all’atto del controllo appariva tranquillo ma un po’ “alticcio”, veniva poi accompagnato in Questura e sottoposto agli accertamenti d’identità e denunciato per violenza privata. © RIPRODUZIONE RISERVATA