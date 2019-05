Minacce e botte alla compagna: â€‹subito libero ma solo se paga i danni

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Botte e minacce all’ex compagna sotto gli occhi del loro figlioletto e, per giunta, nel giorno del suo compleanno: condannato 27enne anconetano. L’uomo, conosciuto dalle forze dell’ordine per motivi legati allo spaccio di droga, dovrà scontare nove mesi di reclusione per i reati di lesioni personali e minacce. Il pm in udienza aveva chiesto tre mesi in meno. Stando a quanto decretato dal giudice Elisa Matricardi, la sospensione condizionale della pena è subordinata al risarcimento del danno (3mila euro) alla vittima, parte civile attraverso l’avvocato Annalisa Marinelli.