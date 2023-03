ANCONA - Tutto come previsto: la Polizia municipale ieri mattina attorno alle 10,30 ha provveduto allo sgombero del bivacco che era stato allestito da un gruppo di pakistani alla spiaggia del Passetto, nella zona degli ascensori. Sabato scorso gli agenti della Polizia locale, con il personale dei Servizi Sociali ed alcuni esponenti del Servizio di Strada, avevano incontrato i migranti indicando proprio nella giornata di ieri la data della rimozione del giaciglio di fortuna.

Un angolo di degrado aperto dal mese di ottobre dove hanno trovato rifugio decine di pakistani che poco alla volta hanno ottenuto i documenti in Questura e trovato alloggio tramite la Prefettura e il Comune. Ora la situazione sembra essere peggiorata. La riduzione della burocrazia ha finito con il richiamare in città decine di profughi provenienti anche da fuori regione.



Il bivacco del Passetto che è stato smantellato anche perché oggi è previsto il collaudo annuale dell’ascensore in vista dell’apertura che avverrà a ridosso di Pasqua. Tanto che ieri mattina era presente anche il personale di Conerobus. Sul posto pure una squadra di Anconambiente che ha provveduto a bonificare la zona, compreso il camminatoio in legno che conduce alla spiaggia letteralmente invaso dai rifiuti. Alcuni stranieri hanno rifiutato il trasferimento presso una struttura di Falconara ritenuta troppo lontana rispetto al capoluogo. L’intero gruppo è stato invitato già nei giorni scorsi dai volontari della Onlus di Strada a recarsi negli uffici del Comune per presentare documenti e domanda per la sistemazione alla Pensione Cantiani dove ci sono dei posti disponibili.



Rimosso il bivacco, bonificata la zona, il vero problema ora è che questi poveri disperati si sposteranno altrove. Non avendo un posto dove andare a dormire, troveranno il modo di cercare un altro hotel a cielo aperto in giro per Ancona. Insomma il problema potrebbe essere stato solo spostato.